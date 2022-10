La Russia è l'unica grande potenza europea non invitata, insieme alla Bielorussia, suo vicino e sostenitore nella guerra

(LaPresse) I leader di 44 Paesi europei si sono incontrati giovedì in quella che molti hanno definito una presa di posizione unitaria contro la guerra della Russia in Ucraina. Il vertice, che si tiene nella Repubblica Ceca, coinvolge i 27 Paesi membri dell’Unione europea, gli aspiranti partner dei Balcani e dell’Europa orientale, nonché i vicini come la Gran Bretagna e la Turchia. La Russia è l’unica grande potenza europea non invitata, insieme alla Bielorussia, suo vicino e sostenitore nella guerra. L’incontro nella capitale ceca Praga è nato da un’idea del presidente francese Emmanuel Macron ed è sostenuto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata