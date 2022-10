L'uragano di categoria 4 si è abbattutto anche sull'isola Matlacha dello stato americano

Dopo il passaggio dell’uragano Ian, molti residenti su un’isola della Florida sono rimasti per giorni senza elettricità e altre risorse, in attesa che l’unico ponte che li collega verso la terraferma fosse riparato. Pine Island, la più grande isola al largo della costa del Golfo della Florida, è stata in gran parte tagliata fuori dal mondo esterno dopo che Ian ha reso le sue città raggiungibili solo in barca o in aereo. Quasi una settimana dopo che la tempesta di categoria 4 ha colpito il sud-ovest della Florida, la conta dei danni non è ancora terminata.

