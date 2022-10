Il presidente russo ha firmato un decreto e sul Donbass afferma: "La situazione sarà stabilizzata"

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che prevede l’inserimento della centrale nucleare di Zaporizhzhia tra le strutture di proprietà della Federazione russa, come riporta Tass. “Il governo della Federazione Russa dovrebbe garantire che le strutture nucleari della centrale nucleare di Zaporizhzhia e altre proprietà necessarie per l’attuazione delle sue attività siano inserite nella proprietà federale”, afferma il decreto.

La promessa di Putin sul Donbass

Nel frattempo Putin pensa a mettere ordine nei territori dell’Ucraina sud-orientale. “La situazione nel Donbass sarà stabilizzata. La Russia sarà in grado di sviluppare con calma questi territori. Abbiamo trattato sempre il popolo, la cultura e la lingua ucraini “con grande rispetto”, ha ribadito il presidente russo. “Sempre, e nonostante la tragedia attuale, abbiamo avuto grande rispetto per il popolo ucraino e la cultura ucraina, la lingua, la letteratura ucraina. E non abbiamo mai permesso nulla di quello che è stato permesso in Ucraina in relazione alla cultura e alla lingua russa. I risultati dei referendum nei nuovi territori non sono soggetti ad alcun dubbio, sono assolutamente trasparenti, convincenti e obiettivi”, ha concluso.

