La fornitura di elettricità alla centrale nucleare di Zaporizhzhia resta "precaria"

“Sono in viaggio verso Kiev per incontri importanti. La necessità di una zona di protezione e sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è ora più urgente che mai”. Lo ha scritto su Twitter il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi.

La fornitura di elettricità alla centrale nucleare di Zaporizhzhia resta “precaria”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, intervenendo all’Energy Intelligence Forum di Londra, come riporta il Guardian. “La situazione per quanto riguarda il l’alimentazione esterna continua ad essere estremamente precaria. Al momento abbiamo energia esterna, ma è fragile, c’è una linea che alimenta l’impianto”, ha affermato Rafael Grossi, confermando che nei prossimi giorni sarà in Russia per parlare della situazione della centrale di Zaporizhzhia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata