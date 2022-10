Il portavoce Peskov: "Saranno con la Russia per sempre, saranno ripresi"

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che i territori delle nuove regioni annesse dalla Federazione russa, temporaneamente abbandonati dall’esercito russo in Ucraina, saranno riconquistati. Lo riporta Tass. “Non c’è contraddizione qui. Saranno con la Russia per sempre, saranno ripresi”, ha detto Peskov ai giornalisti rispondendo alla domanda se ci fossero contraddizioni nel fatto che quando i nuovi territori sono stati annessi alla popolazione è stato promesso che sarebbero stati “con la Russia per sempre”, ma il ministero della Difesa ha confermato il ritiro dell’esercito russo da una serie di insediamenti su queste terre. Quanto ai confini delle aree annesse, su cui non era emersa chiarezza, Peskov ha risposto: “Leggete il decreto” presidenziale, “lì c’è una dicitura legale. In generale, ovviamente, si riferisce al territorio in cui operava l’amministrazione militare-civile al momento dell’annessione”.

