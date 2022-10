Secondo l'emittente 'Kan', Netanyahu lamentava dolori al petto

Il leader del Likud Benjamin Netanyahu si è sentito male durante le preghiere per la ricorrenza di Yom Kippur in una sinagoga di Gerusalemme e ha avuto bisogno di cure mediche. Lo riferisce la stampa israeliana. L’ex premier ha sostenuto una serie di controlli presso la sinagoga prima di recarsi in ospedale. Secondo l’emittente ‘Kan’, Netanyahu lamentava dolori al petto.

