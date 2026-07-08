Auto si ribalta sulla A1, morta bimba di 8 anni

Una bambina di otto anni è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì sulla A1, al km 107.4, all’altezza di Roncopascolo, tra Parma e Reggio Emilia. La piccola viaggiava in auto con i suoi genitori quando il veicolo si è ribaltato, finendo fuori dalla sede stradale sulla carreggiata Sud. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Parma centrale Emilia Ovest. I genitori della bambina, 51 e 53 anni, hanno riportato ferite e sono stati trasferiti dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Parma.