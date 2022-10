L'esplosione ha provocato il panico fra i residenti della città costiera di Gangneung, preoccupati che si trattasse di un attacco nordcoreano

Un missile balistico sudcoreano malfunzionante è esploso e si è schiantato al suolo durante un’esercitazione con gli Stati Uniti organizzata in risposta al lancio il giorno prima da parte della Corea del Nord di un missile balistico che aveva sorvolato il Giappone e in grado di colpire il territorio Usa di Guam.

L’esplosione ha provocato il panico fra i residenti della città costiera di Gangneung, preoccupati che si trattasse di un attacco nordcoreano nelle ore trascorse prima che esercito e governo fornissero delle spiegazioni sull’esplosione. Il missile, un Hyumoo-2 a corto raggio, si è schiantato all’interno di una base aerea alla periferia di Gangneung ed è cruciale per le strategie di attacchi preventivi e di risposta nei confronti di Pyongyang. Lo stato maggiore sudcoreano ha riferito che non ci sono state vittime e che lo schianto non ha coinvolto strutture civili.

Le forze armate statunitensi e sudcoreane stanno conducendo esercitazioni congiunte per dimostrare la loro capacità di scoraggiare un attacco nordcoreano contro la Corea del Sud. Durante le esercitazioni di martedì hanno condotto bombardamenti con jet d’attacco F-15 utilizzando munizioni di precisione e hanno lanciato 2 missili ciascuno, dunque 4 in tutti, che fanno parte del sistema missilistico tattico dell’esercito. Lo stato maggiore sudcoreano ha riferito che la portaerei statunitense USS Ronald Reagan tornerà presto nelle acque a est della Corea del Sud dimostrare la “ferma volontà” degli alleati di contrastare le continue provocazioni e minacce del Nord. Il vettore ha fatto parte delle esercitazioni della scorsa settimana con Corea del Sud e Giappone.

Il successo del lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico con capacità nucleare, poche ore prima delle esercitazioni, è stata la dimostrazione di armi più provocatoria da parte di Pyongyang dal 2017 e si è trattato del quinto round di test sulle armi in 10 giorni. La Corea del Nord ha lanciato quest’anno quasi 40 missili balistici in circa 20 diversi eventi di lancio, sfruttando la guerra della Russia contro l’Ucraina e il conseguente profondo divario nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per accelerare lo sviluppo delle armi senza rischiare ulteriori sanzioni.

Riunione d’emergenza Consiglio Onu

Si terrà oggi alle 21 ora italiana la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sull’ultimo lancio da parte della Corea del Nord, che ieri ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato il Giappone. La riunione è stata richiesta da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Albania, Norvegia e Irlanda.

La condanna del Giappone

La Camera bassa del Parlamento del Giappone, la più potente delle due, ha adottato oggi una risoluzione di condanna del lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord avvenuto ieri, affermando che il sorvolo che il missile ha compiuto ha implicato una minaccia “grave e imminente” alla sicurezza del Paese. Intanto il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha riferito che il vice inviato del Paese per il nucleare, Lee Tae-woo, ha incontrato mercoledì a Seul la controparte Usa Jung Park per discutere dei recenti lanci della Corea del Nord e ha promesso di rafforzare la cooperazione a tre con Tokyo per contrastare la minaccia e portare di nuovo Pyongyang al tavolo dei negoziati.

