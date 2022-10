Il capo della società che gestisce l'impianto nucleare: "Bisogna farlo ripartire altrimenti l'equipaggiamento di sicurezza sarà danneggiato"

L’Ucraina sta valutando il riavvio di due reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia a poche settimane da quando l’11 settembre i timori per un disastro nucleare avevano portato al loro spegnimento. Lo ha riferito in un’intervista ad Associated Press il capo di Energoatom, la società dello Stato ucraino che gestisce la centrale, Petro Kotin, spiegando che il riavvio potrebbe avvenire a giorni per proteggere gli equipaggiamenti di sicurezza visto che l’inverno si avvicina e le temperature scendono. “Se le temperature si abbassano, all’interno si congela tutto. L’equipaggiamento di sicurezza sarà danneggiato, quindi c’è bisogno di riscaldamento e l’unico riscaldamento proverrà dal reattore funzionante”, ha detto Kotin nel suo ufficio nella sede dell’azienda a Kiev, aggiungendo che Energoatom potrebbe prendere una decisione mercoledì.

