Lo ha detto su Twitter Rafael Mariano Grossi, capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha annuciato su Twitter il rilascio del direttore generale dell’impianto nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. “Ho ricevuto conferma che Murashov è tornato in sicurezza dalla sua famiglia”, ha detto Grossi.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022