Nella città di Orlando, in Florida

(LaPresse) – La polizia di Orlando, in Florida, ha diffuso un video del salvataggio di una donna travolta dall’acqua nei giorni in cui lo Stato americano è stato travolto dalla furia dell’uragano Ian. La donna era rimasta bloccata dopo che la sua auto era stata spazzata via dalle inondazioni.

