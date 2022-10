Il direttore Bill Burns: "Il presidente russo è preoccupato non solo del campo di battaglia, ma anche di ciò che accade nel suo Paese"

Il presidente russo Vladimir Putin è “con le spalle al muro” e questo “può renderlo pericoloso“. Lo ha detto il direttore della Cia, Bill Burns, in un’intervista alla Cbs. Burns ha spiegato che Putin “è preoccupato, non solo di ciò che sta accadendo sul campo di battaglia in Ucraina, ma anche di ciò che sta accadendo nel suo Paese e di ciò che sta accadendo a livello internazionale”, aggiungendo che il presidente russo non ha avuto l’appoggio che sperava da parte della Cina, ma rimane “ostinatamente fiducioso nei propri giudizi”. Burns ha affermato che Putin può essere “abbastanza pericoloso e sconsiderato” quando si sente messo alle strette o si sente “con le spalle al muro”. Secondo il direttore della Cia, Putin sta basando il suo approccio su “presupposti errati, in cui pensa di poter resistere contro gli ucraini, e contro gli Stati Uniti e l’Occidente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata