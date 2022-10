L'allarme nel quartiere della città nel nord-est del Paese

(LaPresse) In Giappone risuonano le sirene dopo che la Corea del Nord ha lanciato missili verso l’arcipelago. Un video pubblicato sui social, ripreso da Associated Press, mostra quanto avvenuto in un quartiere della città di Misawa, dove è scattato l’allarme antiaereo. Pyongyang ha effettuato un test missilistico con un razzo capace di coprire 4.500 km, la più lunga distanza mai provata dall’esercito nordcoreano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata