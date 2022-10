All'evento prendono parte 16 toreri con 70 tori

(LaPresse) – Centinaia di appassionati e dilettanti hanno preso parte alla festival della corrida a Huarina, in Bolivia. a 50 km a ovest di La Paz. È l’evento più popolare del genere nel paese, a cui prendono parte 16 toreri che combattono con 70 tori, e va in scena in occassione della Festa della Vergine del Rosario.

