Molte stazioni chiuse per la mancanza di energia elettrica

(LaPresse) – Una lunga fila di auto si è formata fuori da una stazione di servizio nei pressi di Fort Myers, in Florida, lo stato americano che cerca di risollevarsi dopo il tragico passaggio dell’uragano Ian. Il governatore Ron DeSantis ha detto che la regione ha carburante, ma che è difficile fare comunque rifornimento: “I porti sono aperti. Non tutte le strutture, però, dato che non tutte hanno generatori di corrente. Quindi le pompe di benzina non funzionano”, ha specificato DeSantis durante una visita ad Arcadia, a nord di Fort Myers. L’uragano Ian ha ucciso almeno 68 persone, di cui 61 in Florida. Centinaia di migliaia di persone e aziende sono rimaste senza elettricità fino a domenica notte.

