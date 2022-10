È un rarissimo Fancy Vivid Pink Star da 11,15 carati proveniente dalla miniera di Williamson a Mwadui, in Tanzania

Ha le dimensioni di un uovo di uccellino e non c’è da sorprendersi che la brillantezza di questo diamante non passi inosservata. Il Fancy Vivid Pink Star dovrebbe raccogliere più di 21 milioni di dollari presso la casa d’aste Sotheby’s a Hong Kong nel corso di un apposita cerimonia. Il gioiello è un rarissimo Fancy Vivid Pink Star da 11,15 carati proveniente dalla miniera di Williamson a Mwadui, in Tanzania, dove è stato scoperto per la prima volta. La miniera che è una delle più antiche del mondo è famosa proprio per la produzione di diamanti rosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata