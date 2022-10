La moglie del presidente turco: "Cureremo le ferite del popolo ucraino"

(LaPresse) – La first lady ucraina Olena Zelenska è stata ricevuta domenica a Istanbul dalla first lady turca Emine Erdogan. Il video diffuso dalla Presidenza turca mostra la coppia che cammina in una delle tenute presidenziali ed Emine Erdogan che esprime il desiderio di incontrarsi di nuovo con Zelenska in “giorni più felici”. “Credo che cureremo le ferite del popolo ucraino, in particolare delle donne e dei bambini vittime della guerra” ha aggiunto.

