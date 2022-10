Una retrospettiva ispirata al nudo che copre tutte le fasi del grande pittore

Alla Tate Modern di Londra va in scena una grande mostra su Paul Cézanne, che comprende tutta la vita artistica del grande pittore post-impressionista francese ma che è incentrata sui nudi dipinti in ‘Le grandi bagnanti’, considerato il suo capolavoro. Il quadro può essere ammirato nel museo londinese. Cézanne è tornato nel suo percorso ad esplorare il tema del nudo, diventato una costante delle sue opere. In mostra ci sono oltre 80 dipinti dell’artista di Aix-en-Provence.

