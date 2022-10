Un totale di 19 partiti ha più di 1.800 candidati in corsa alle elezioni, ma solo circa otto partiti dovrebbero superare la soglia del 5% necessaria per assicurarsi un posto nella Saeima

(LaPresse) In Lettonia si vota per le elezioni politiche. Diversi sondaggi hanno mostrato che il partito di centrodestra Nuova Unità del primo ministro Krisjanis Karins è in testa ai voti con un sostegno fino al 20%. Un totale di 19 partiti ha più di 1.800 candidati in corsa alle elezioni, ma solo circa otto partiti dovrebbero superare la soglia del 5% necessaria per assicurarsi un posto nella Saeima, l’organo legislativo con 100 seggi. Il sostegno ai partiti che si rivolgono alla minoranza etnico-russa, che costituisce oltre il 25% degli 1,9 milioni di abitanti della Lettonia, dovrebbe essere misto.

