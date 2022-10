Le persone morte schiacchiate nella calca

Strage allo stadio in Indonesia: sono almeno 182 le persone morte dopo una serie di scontri alla fine di una partita di calcio a Malanga, nella provincia di Giava Orientale. I tafferugli sono nati dopo la chiusura del match quando tremila tifosi dell’Arema FC, delusi e arrabbiati per la sconfitta della propria squadra, sono entrati in campo. La risposta delle forze di polizia è stata quella di un lancio di lacrimogeni per farli ritornare sugli spalti: l’azione ha però generato panico e ressa: tutte le persone morte sono rimaste schiacciate o calpestate nella calca. Aperta un’inchiesta sulla vicenda, tra le vittime anche un bambino di 5 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata