(LaPresse) – Sono 174 le vittime calpestate dopo la partita di calcio tra Arema FC di Malang e Persebaya di Surabaya, nella calca a seguito dell’invasione di campo che si è trasformata in tragedia a Malang, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia. Lo ha comunicato il governatore Emil Dardak alla Kompas TV aggiungendo che sono più di 100 i feriti (11 in condizioni gravi) che stanno ricevendo cure in otto ospedali, undici dei quali sono in condizioni critiche. Delusi dalla sconfitta della loro squadra, migliaia di sostenitori dell’Arema, noto come “Aremania”, hanno reagito lanciando bottiglie e altri oggetti contro giocatori e funzionari di calcio. I supporter hanno invaso il campo dello stadio Kanjuruhan per protesta. La rivolta si è diffusa fuori dallo stadio dove almeno cinque veicoli della polizia sono stati rovesciati e dati alle fiamme in mezzo al caos. La polizia antisommossa ha risposto sparando gas lacrimogeni, anche contro le tribune dello stadio, provocando il panico tra la folla.

