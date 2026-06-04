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giovedì 4 giugno 2026

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Kate Middleton visita i pazienti oncologici, abbracci e sorrisi all’ospedale di Manchester

LaPresse
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Kate Middleton ha visitato l’ospedale oncologico Christie NHS Foundation Trust di Manchester. La principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, ha parlato con i pazienti e il personale dell’importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione, oltre a festeggiare con una donna che ha suonato la caratteristica campana che segnala la fine della chemioterapia. Kate ha incontrato anche i pazienti più piccoli e ha raccontato ai ragazzi che i suoi figli hanno tutti gusti musicali diversi: George è un fan del rock, in particolare degli AC/DC, mentre Louis ascolta Alex Warren.