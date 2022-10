In cinque hanno formato una catena umana utilizzando una corda per estrarla dall'acqua

Gli agenti dello sceriffo della contea di Orange negli Stati Uniti hanno salvato una donna la cui auto è stata spazzata via dalla corrente durante un’alluvione che ha provocato anche l’esondazione del fiume Little Econ. Cinque agenti hanno formato una catena umana e hanno usato la corda per estrarla viva dalle acque agitate. Le autorità hanno fatto sapere che più di 1.000 persone sono state salvate da case allagate vicino alla sola costa sud-occidentale della Florida.

