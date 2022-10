Manifestazione a sostegno della lotta per la libertà di Teheran

Decine di donne libanesi si sono riunite a Beirut per manifestare il proprio supporto alle proteste in corso in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, contro il velo obbligatorio e per la libertà. Le dimostranti agitavano veli, come accade nei cortei nella Repubblica islamica, gridando slogan e mostrando ritratti della 22enne morta a Teheran nelle mani della polizia “morale” dopo l’arresto. per non aver indossato correttamente l’hijab.

