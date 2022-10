Centinaia di persone in piazza per celebrare il passaggio di 4 regioni ucraine a Mosca

(LaPresse) Centinaia di persone nelle regioni di Donetsk e Luhansk hanno celebrato l’annessione di quattro regioni ucraine alla Russia (oltre a Donetsk e Lugansk, anche Kherson e Zaporizhzhia) dopo che il capo del Cremlino Vladimir Putin ha firmato i trattati di ratifica dei referendum, considerati nulli dalle potenze occidentali. La gente ha guardato sui grandi schermi mentre Putin accoglieva i capi delle quattro regioni nominati dal Cremlino a Mosca, cantando canzoni patriottiche e sventolando bandiere russe. Anche in Crimea – che è sotto il controllo russo dal 2014 – i filorussi sono scesi in piazza per celebrare l’annessione delle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia.

