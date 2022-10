La mappa dei ricercatori del Norwegian Institute of Air Research

(LaPresse) Venerdì i ricercatori norvegesi hanno pubblicato una mappa che prevede il movimento della nube di metano dai gasdotti danneggiati Nord Stream 1 e 2, che secondo loro attraverserà ampie zone della regione nordica. L’istituto indipendente fa parte dell’Integrated Carbon Observation System, un’alleanza di ricerca europea, che ha dichiarato che le osservazioni a terra dell’ICOS provenienti da stazioni in Svezia, Norvegia e Finlandia hanno confermato una “enorme quantità di emissioni di gas metano”. Questi livelli di metano non sono pericolosi per la salute pubblica, ma sono una potente fonte di riscaldamento globale, hanno detto i funzionari. CREDIT: NORWEGIAN INSTITUTE OF AIR RESEARCH (NILU)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata