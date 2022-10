A L'Avana e in altre città pneumatici e rifiuti dati alle fiamme

(LaPresse) Venerdì sera i cubani hanno protestato per le strade de L’Avana per la mancanza di elettricità dopo che l’uragano Ian ha provocato dei maxi blackout. In alcune città alla periferia della capitale, come Barreras e La Gallega, i residenti hanno bloccato le strade e bruciato pneumatici e rifiuti. Il Paese, che conta 11 milioni di abitanti, è piombato nell’oscurità martedì sera, poche ore dopo che l’uragano Ian si è abbattuto sulla parte occidentale di Cuba e ha innescato problemi al sistema elettrico che alla fine si sono riversati su tutta l’isola. L’elettricità è stata ripristinata in alcune parti del Paese il giorno successivo, ma altre aree sono rimaste senza servizio, anche nella capitale.

