Proteste in 150 città del mondo dopo la morte della 22enne arrestata a Teheran per una ciocca di capelli fuori posto

(LaPresse) Oltre 150 città del mondo manifestano oggi contro le autorità iraniane, in seguito alla morte della 22enne curda, Mahsa Amini. La giovane è morta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. A Roma, alcune centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza Della Repubblica per da vita a un corteo diretto a piazza Madonna di Loreto, vicino all’Altare della Patria. “L’Iran ha bisogno del nostro aiuto e l’unica cosa che in questo momento possiamo fare è alzare la voce”, spiegano i manifestanti. “I messaggio arriverà forte e chiaro ai governanti iraniani perché siamo in tanti”, assicurano.

