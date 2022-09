Il presidente ucraino in un videomessaggio al Paese: "Putin non sa cosa siano dignità e onestà"

“È stato il nostro stato a offrire sempre alla Russia un accordo sulla convivenza a condizioni eque, oneste, dignitose ed eque. È ovvio che questo è impossibile con questo presidente russo. Non sa cosa siano la dignità e l’onestà. Pertanto, siamo pronti per un dialogo con la Russia, ma con un altro presidente russo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio al Paese.

