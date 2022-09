Il presidente ucraino: "Abbiamo già dimostrato la compatibilità con gli standard dell'Alleanza"

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che farà domanda per l’adesione alla Nato. “Ci fidiamo l’uno dell’altro, ci aiutiamo a vicenda e ci proteggiamo a vicenda. Questo è ciò che è l’Alleanza. Di fatto. Oggi l’Ucraina si candida per renderla de jure. In una procedura che sarà coerente con la nostra importanza di proteggere la nostra intera comunità. In modo accelerato”, ha spiegato Zelensky firmando la domanda di adesione accelerata alla Nato. “Di fatto, abbiamo già raggiunto la Nato. Di fatto, abbiamo già dimostrato la compatibilità con gli standard dell’Alleanza. Sono reali per l’Ucraina, reali sul campo di battaglia e in tutti gli aspetti della nostra interazione”, ha detto Zelensky.

