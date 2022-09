Il segretario della Nato rilascia dichiarazioni alla stampa sulla situazione in Ucraina

“Il presidente Putin ha ora rivendicato più regioni dell’Ucraina come parte della Russia. Questo è il più grande tentativo di annessione di territorio europeo con la forza dalla Seconda Guerra mondiale”. Così il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una dichiarazione alla stampa nella sede dell’Alleanza atlantica. “E’ il 15% del territorio ucraino, un’area grande più o meno quanto il Portogallo sequestrata illegalmente dalla Russia sotto la minaccia delle armi. I falsi referendum sono stati progettati a Mosca e imposti all’Ucraina in totale violazione. Questo furto di terra è illegale e illegittimo”, precisa.

