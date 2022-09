Il premier spagnolo sull'attacco a Zaporizhzhia: "Un massacro commesso lo stesso giorno in cui Putin firma l'annessione illegale dei territori ucraini"

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha condannato l’attacco russo a un convoglio umanitario a Zaporizhzhia e ha affermato che la Spagna e l’Ue non riconoscerrano mai l’annessione dei territori ucraini da parte di Mosca. “Condanniamo l’atroce attacco della Russia a un convoglio umanitario a Zaporizhzhia e la morte di civili innocenti. Un massacro commesso lo stesso giorno in cui Putin firma l’annessione illegale dei territori ucraini, che Spagna ed Europa non riconosceranno mai”, ha scritto il leader su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata