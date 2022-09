Gli 007 russi: "Prove di coinvolgimento occidentale nelle esplosioni"

Le esplosioni nei gasdotti Nord Stream hanno portato a una nuvola di gas metano su Norvegia e Svezia, come riporta Nrk. Il climatologo dell’Istituto norvegese per la ricerca sull’aria, Stephen Matthew Platt, ha calcolato da mercoledì scorso l’entità delle emissioni sulla base delle misurazioni dell’osservatorio Birkenes ad Agder, affermando di essere rimasto sorpreso dai risultati. “Quando ho iniziato ad effettuare i calcoli mercoledì mattina, non mi aspettavo di vedere nulla. Molto spesso si sente parlare di grandi emissioni, ma quando guardi i dati non ne vedi alcun segno. In questo caso, però, c’è stato un netto aumento”, ha detto Platt a Nrk.

Con l’aiuto dell’osservatorio europeo Icos, Platt ha concluso che le perdite hanno portato al rilascio di circa 40.000 tonnellate di metano. Oggi l’istituto indipendente Nilu ha presentato nuove stime, riportando uno scarico nell’aria di almeno 80.000 tonnellate di gas serra. Si tratta di più di quattro volte le emissioni annue di metano nazionali norvegesi dell’industria petrolifera e del gas. “Non abbiamo mai visto nulla di simile in nessuno dei nostri osservatori”, ha affermato la ricercatrice di Nilu, Cathrine Lund Myhre. Le emissioni corrispondono ad un aumento della concentrazione di metano nell’atmosfera di circa il 20 per cento. “Questi sono livelli record, non abbiamo mai visto niente di simile prima in Norvegia e Svezia”, ha detto ancora Platt.

Gli 007 russi: “Prove di coinvolgimento occidentale”

Il servizio di intelligence estero russo ha raccolto materiale che indica un coinvolgimento occidentale nell’esplosione che ha provocato danneggiamenti ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Lo ha annunciato il capo del servizio di intelligence estero della Federazione Russa, Sergei Naryshkin, come riporta Tass.

“Abbiamo già alcuni materiali che indicano l’impronta occidentale nell’organizzazione e nell’attuazione di questo atto terroristico. Secondo me, l’Occidente sta facendo di tutto per nascondere i veri autori e organizzatori di questo atto terroristico internazionale”, ha detto Naryshkin, aggiungendo che in Russia è in corso un’indagine in relazione alle esplosioni sui gasdotti.

