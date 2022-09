La celebrazione della Giornata del Martire, a due settimane dal vertice del Partito Comunista

(LaPresse) Imponente cerimonia in piazza Tienanmen a Pechino, in occasione della Giornata del Martire, per ricordare coloro che sono morti combattendo per l’istituzione della Repubblica Popolare Cinese. Anche il presidente cinese Xi Jinping e altri alti dirigenti cinesi hanno partecipato alla celebrazione annuale, che arriva a due settimane dal vertice del Partito Comunista che dovrebbe assicurare a Xi un terzo mandato. Veterani, studenti e rappresentanti di tutta la società cinese hanno deposto crisantemi sotto il Monumento degli Eroi del Popolo.

