Le immagini dai vigili del fuoco di Naples

I pompieri di Naples, in Florida, salvano una donna rimasta intrappolata nella propria auto in seguito al passaggio dell’uragano Ian, uno dei più forti ad aver mai raggiunto le coste degli Stati Uniti. A causa del vento e delle piogge, 2 milioni e mezzo di persone sono rimaste al buio in Florida e ci sono tre vittime tra gli Usa e Cuba. Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza.

