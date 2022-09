E' questo il tema del Messaggio di Papa Francesco per la 57ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà nel 2023

“Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate”. E’ questo il tema del Messaggio di Papa Francesco per la 57ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà nel 2023. “Oggi, nel drammatico contesto di conflitto globale che stiamo vivendo, è quanto mai necessario l’affermarsi di una comunicazione non ostile. Una comunicazione aperta al dialogo con l’altro, che favorisca un ‘disarmo integrale’, che si adoperi a smontare ‘la psicosi bellica’ che si annida nei nostri cuori, come profeticamente esortava San Giovanni XXIII, 60 anni fa nella Pacem in Terris. È uno sforzo che è richiesto a tutti, ma in particolare agli operatori della comunicazione chiamati a svolgere la propria professione come una missione per costruire un futuro più giusto, più fraterno, più umano”, sottolinea il Vaticano.

