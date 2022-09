L'amministratore delegato in occasione dei 185 anni del gruppo

(LaPresse) “Se l’acqua entrerà nelle tubature, rimettere a posto non sarà una passeggiata. A noi ogni tanto succede che i distributori dell’acqua ne perdano e finisca nei nostri tubi. Quando ce ne accorgiamo, per ripararlo ci vogliono giorni. E non è sotto il mare. Quindi non sarà una cosa banale“. Così l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, a margine con i giornalisti rispondendo a una domanda sul Nord Stream in occasione dei 185 anni del gruppo celebrati nella sede di Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata