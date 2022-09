La presidente della Commissione europea: "Embargo prodotti russi toglierà 7 mld di entrate a Mosca"

“La scorsa settimana la Russia ha intensificato l’invasione dell’Ucraina a un nuovo livello. I falsi referendum organizzati nei territori occupati dalla Russia sono un tentativo illegale del Cremlino di cambiare i confini internazionali con la forza. La mobilitazione e la minaccia di Putin di usare armi nucleari sono ulteriori passi sulla via dell’escalation. Non accettiamo il referendum farsa e qualsiasi tipo di annessione in Ucraina e siamo determinati a far pagare al Cremlino questa ulteriore escalation”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Palazzo Berlaymont.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata