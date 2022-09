La 49enne Hilaree Nelson, nata a Seattle, era molto conosciuta nell'ambiente alpinistico

Il corpo dell’alpinista americana Hilaree Nelson è stato ritrovato sull’Himalaya, due giorni dopo la sua scomparsa sulle pendici del monte Manaslu in Nepal. La squadra di ricerca in elicottero ha localizzato il corpo e lo ha riportato indietro. La scalatrice aveva avuto un incidente dopo aver raggiunto la vetta con il compagno Jim Morrison: era caduta mentre stava scendendo con gli sci. Hilaree Nelson, 49 anni, nata a Seattle, era conosciuta nell’ambiente alpinistico per aver scalato in sole 24 ore l’Everest e il Lhotse nel 2012 e per le sue imprese di sci estremo, tra cui numerose discese nella catena dell’Himalaya.

