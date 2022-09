Manifestanti in corteo al grido di "Via il dittatore Khamenei"

(LaPresse) – In Iran non si fermano le proteste dopo la morte in un commissariato di polizia di Masha Amini, la 22enne fermata perché non indossava correttamente il velo. I dimostranti ora chiedono anche la rimozione del regime e dell’autorità suprema l’ayatollah Khamenei, come a Kermanshah. Nella città occidentale le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro il corteo, come si vede nel video diffuso dalla giornalista e attivista iraniana Masih Alinejad.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata