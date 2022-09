Le autorità kenyote cercano di limitare la diffusione del virus

Un focolaio di Ebola nella città ugandese di Mubende ha spinto le autorità sanitarie della città di frontiera keniota di Busia a intensificare la sorveglianza per impedire la diffusione del virus oltre il confine. I viaggiatori e i camionisti che viaggiano dalla Repubblica Democratica del Congo, dal Burundi, dal Sud Sudan e dall’Uganda in Kenya devono ora sottoporsi a uno screening medico al valico di frontiera di Busia. Lo screening include la misurazione della temperatura corporea: coloro che hanno una temperatura superiore a 37,8 ° C vengono isolati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata