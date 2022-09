Gli oppositori del funerale sponsorizzato dallo Stato, che affonda le sue radici nelle cerimonie imperiali prebelliche, affermano che i soldi dei contribuenti dovrebbero essere spesi per cause più significative

Un Giappone teso ha organizzato un funerale di stato raro e controverso per l’assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe, il suo leader moderno più longevo e uno dei più divisivi. Tokyo è sotto misure di massima sicurezza, con proteste rabbiose contro il funerale previsto. Sono presenti leader mondiali, tra cui il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Gli oppositori del funerale sponsorizzato dallo Stato, che affonda le sue radici nelle cerimonie imperiali prebelliche, affermano che i soldi dei contribuenti dovrebbero essere spesi per cause più significative. Il primo ministro Fumio Kishida è stato criticato per aver organizzato il costoso evento per onorare il suo mentore, Abe, assassinato a luglio. C’è stata anche una controversia sempre più ampia sugli stretti legami di Abe e del partito al governo con l’ultra-conservatrice Chiesa dell’Unificazione.

La vedova di Abe, Akie Abe, in un kimono nero formale, è entrata lentamente nella sala del Budokan portando un’urna contenente le ceneri di suo marito, poste in una scatola di legno avvolta in un panno viola con strisce dorate. I soldati della difesa in uniforme bianca hanno preso le ceneri di Abe e le hanno deposte su un piedistallo pieno di fiori e decorazioni di crisantemo bianco e giallo. I rappresentanti del governo, del parlamento e della magistratura, compreso il primo ministro Fumio Kishida, terranno discorsi di cordoglio, seguiti da Akie Abe. Sono in totale 4.300 i partecipanti alle esequie dell’ex premier giapponese. Abe è stato cremato a luglio dopo un funerale privato in un tempio di Tokyo pochi giorni dopo essere stato assassinato mentre teneva un discorso elettorale a Nara, una città nel Giappone occidentale.

