Le esequie sono previste per il 27 settembre

(LaPresse) Centinaia di manifestanti si sono riuniti venerdì in un parco di Tokyo per chiedere la cancellazione dei funerali di stato – previsti il prossimo 27 settembre – dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, ucciso a luglio. La decisione di dedicare a Abe i funerali di stato, storicamente riservati all’imperatore, è stata presa dal Consiglio dei Ministri e non ha avuto l’approvazione parlamentare. Ai contribuenti costerebbero circa 1,7 miliardi di yen, peri a 12 milioni di dollari.

