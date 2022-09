Continua la fuga dopo la mobilitazione parziale annunciata da Putin

Lunghe code al confine con la Georgia, per il timore che il Cremlino potesse chiudere i punti di uscita dalla Russia agli uomini arruolabilli per la guerra in Ucraina. La mobilitazione parziale annunciata dal presidente Putin ha avuto come reazione la fuga dal Paese. Si ipotizza che circa 260 mila persone abbiano lasciato la Russia.

