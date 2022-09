Si chiude nel Principato la seconda edizione dell'evento dedicato al mondo dello yachting

Si chiude la seconda edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina, la due giorni dedicata a soluzioni e proposte innovative per affrontare nel mondo dello yachting le sfide legate al cambiamento climatico allo Yacht Club di Monaco. Protagoniste 50 startup e 20 marine & studi di architettura in rappresentanza di 26 nazioni. Nel solco dell’evento, gli organizzatori vogliono ora riunire l’intero ecosistema nautico dal 13 al 14 marzo 2023 in occasione della prima edizione di Monaco Smart and Sustainable Yacht.

