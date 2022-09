Protesta contro il regime iraniano nella città di Qamishli

Migliaia di donne sono scese in piazza nel nord-est della Siria per protestare contro la morte di Mahsa Amini, la ragazza 22enne curda iraniana probabilmente uccisa dalla polizia morale dopo essere stata arrestata per aver indossato male il velo islamico. Nella città a maggioranza curda di Qamishli in Siria, migliaia di donne hanno partecipato a una manifestazione contro le leggi sulla moralità in Iran. Molte donne si sono tagliate i capelli in segno di protesta, altre hanno bruciato scarpe. La morte di Amini ha acceso le proteste di migliaia di persone in tutto l’Iran e nel mondo. La polizia iraniana sostiene che Mahsa sia morta di infarto e che non sia stata maltrattata, ma la sua famiglia ha messo in dubbio questa versione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata