L'ex premier ucciso lo scorso luglio durante un comizio elettorale

In Giappone l’ultimo saluto ufficiale all’ex premier Shinzo Abe: a Tokyo funerali di Stato per il politico ucciso lo scorso luglio durante un comizio elettorale. La vedova Akie Abe, in kimono nero, ha portato un’urna contenente le ceneri del marito, poi deposte su un piedistallo pieno di fiori e decorazioni. Circa 4 mila persone alla cerimonia, oltre 700 gli ospiti tra cui la vicepresidente americana Kamala Harris e il primo ministro indiano Narendra Modi. Ingenti le misure di sicurezza: molte le critiche all’evento, considerato troppo costoso.

