Il segretario di Stato Antony Blinken in un punto stampa

(LaPresse) “Le fughe di notizie sono oggetto di indagine. I primi rapporti indicano che potrebbe trattarsi di un attacco o di un qualche tipo di sabotaggio. Ma si tratta di rapporti iniziali e non abbiamo ancora una conferma”. Così il segretario di Stato americano Antony Blinken a proposito delle perdite dei gasdotti Nord Stream, segnalati dalla Danimarca. “Stiamo lavorando giorno dopo giorno, sia a breve che a lungo termine, per affrontare il problema della sicurezza energetica in Europa e in tutto il mondo” ha aggiunto Blinken.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata