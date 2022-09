Un video dell'esercito mostra bolle in superficie nel Baltico

(LaPresse) L’esercito della Danimarca ha diffuso un video che mostra bolle in superficie nel Mar Baltico in corrispondenza della zona in cui passano Nord Stream 1 e 2, riferendo che la più grande delle falle individuate nei gasdotti sta creando turbolenze in mare su una superficie di 1 chilometro di diametro. “A seguito delle tre perdite di gas dai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, sono state istituite zone di divieto di transito intorno alle perdite per la sicurezza del traffico navale e aereo”, riferiscono le forze armate danesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata