I parenti dei 43 ragazzi sfilano per la capitale chiedendo giustizia nel giorno dell'ottavo anniversario

Otto anni fa – il 26 settembre 2014 – la scomparsa di 43 studenti nello stato messicano di Guerrero, nel sud del Paese. In occasione dell’anniversario, i parenti hanno marciato nella capitale per chiedere giustizia. Nelle scorse settimane, la Commissione incaricata di indagare sulla vicenda, ha definito il caso come un “crimine di Stato”. Arrestato l’ex procuratore e 64 tra militari, funzionari e poliziotti.

